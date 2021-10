Shakib Al Hasan equals Shahid Afridi Record of Most Wickets in T20 World Cup : टी20 विश्‍व कप 2021 के क्‍वालिफायर मैच में गुरुवार को बांग्‍लादेश की टीम ने पापुआ न्‍यू गिनी को हराकर सुपर-12 में अपनी जगह पक्‍की कर ली है. बांग्‍लादेश की जीत के हीरो शाकिब अल हसन रहे जिन्‍होंने बल्‍लेबाजी के दौरान 46 रनों का अहम योगदान दिया. साथ ही गेंदबाजी के दौरान शाकिब ने चार ओवरों में नौ रन देकर चार विकेट निकाले. इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही शाकिब ने टी20 विश्‍व कप के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.Also Read - Live Cricket Score, Oman vs Scotland, ICC T20 World Cup 2021: ओमान 78 गेंद पर 35 रन की दरकार

शाकिब ने की अफरीदी की बराबरी

शाकिब अल हसन टी20 विश्‍व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्‍होंने अबतक खेले 28 मैचों में 39 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. इस दौरान उनकी इकनॉमी 6.38 की रही. शाकिब ने आज 39 विकेट लेने वाले शाहिद अफरीदी की बराबरी कर ली है. बांग्‍लादेश के सुपर-12 में प्रवेश करने के बाद आगे आने वाले दिनों में शाकिब अफरीदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे.

मौजूदा वक्‍त में सक्रिस क्रिकेटर हैं बहुत दूर

शाकिब और अफरीदी के अलावा मौजूदा वक्‍त में सक्रिस क्रिकेटर इस लिस्‍ट में काफी पीछे हैं. टी20 विश्‍व कप में ड्वेन ब्रावो 25 विकेट अपने नाम किए हैं. वो इस फेहरिस्‍त में नौवें स्‍थान पर हैं. अन्‍य टॉप विकेट लेने वाले गेंदबाज टी20 विश्‍व कप का हिस्‍सा नहीं हैं.