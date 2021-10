ICC Mens T20 World Cup 2021, Bangladesh vs Scotland, 2nd Match, Group B Highlights : बांग्लादेश और स्कॉटलैंड (BAN vs SCO) के बीच क्वालीफाइंग दौर का मैच 17 अक्टूबर को खेला गया, जिसमें स्कॉटलैंड ने बड़ा उलटफेर करते हुए 6 रन से जीत दर्ज की. दोनों टीमों के बीच टी20 इतिहास में अब तक 2 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें स्कॉटलैंड ने बाजी मारी है. वर्ल्ड कप में इस हार से बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है. स्कॉटलैंड की जीत में क्रिस ग्रीव्स (Chris Greaves) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने ना सिर्फ बल्ले से, बल्कि गेंद से चमक बिखेरी.Also Read - T20 World Cup 2021, BAN vs SCO: Shakib Al Hasan ने रच दिया इतिहास, T20I में सर्वाधिक विकेट झटकने वाले गेंदबाज

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड ने 9 विकेट खोकर 140 रन बनाए. टीम को 5 रन पर कप्तान कायल कोएत्जर (0) के रूप में पहला झटका लगा, जिसके बाद स्कॉटलैंड ने 52 के योग तक अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए. यहां से क्रिस ग्रीव्स ने मार्क वाट के साथ सातवें विकेट के लिए अर्धशकतीय साझेदारी की, जिसने टीम को शर्मनाक परिस्थिति से बाहर निकाल दिया.

ग्रीव्स ने 28 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 45 रन की पारी खेली, जबकि मार्क वाट ने 17 बॉल में 22 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से महेदी हसन ने 3, जबकि शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान ने 2-2 शिकार किए.

टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर महज 134 रन ही बना सकी. टीम ने 18 के स्कोर तक सौम्य सरकार (5) और लिट्टन दास (5) के रूप में सलामी बल्लेबाजों को गंवा दिया. यहां से शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम ने तीसरे विकेट के लिए 47 रन जुटाए, लेकिन टीम को संकट ने उबार नहीं सके.

Scotland prevail 🙌 They register 6-run victory against Bangladesh to start their #T20WorldCup 2021 campaign with a bang!#BANvSCO | https://t.co/FVt5ei0KJq pic.twitter.com/wj69GOAB5n — ICC (@ICC) October 17, 2021

शाकिब ने 20 रन की पारी खेली, जबकि रहीम 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इनके अलावा कप्तान महमुदुल्लाह ने 24, जबकि अफीफ हुसैन ने 18 रन बांग्लादेश के खाते में जोड़े. स्कॉटलैंड की ओर से ब्रेडली व्हील ने 3 शिकार किए, जबकि क्रिस ग्रीव्स को 2 विकेट हाथ लगे.

बता दें कि ‘अंडरडॉग’ का ‘टैग’ हटाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में शानदार काम करने वाली बांग्लादेश की टीम को पहले दौर में स्कॉटलैंड, ओमान और पापुआ न्यू गिनी के साथ रखा गया है. हालिया फॉर्म के देखते हुए बांग्लादेश सुपर 12 चरण के लिए क्वालीफाई करने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.