ICC Mens T20 World Cup 2021, Bangladesh vs Scotland, 2nd Match, Group B Live Score: बांग्लादेश और स्कॉटलैंड (BAN vs SCO) के बीच ग्रुप बी क्वालीफाइंग दौर का मैच 17 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसके साथ शानदार लय में चल रही बांग्लादेश की टीम टी20 विश्व कप में अपना अभियान शुरू करेगी. 'अंडरडॉग' का 'टैग' हटाने के लिये पिछले कुछ वर्षों में शानदार काम करने वाली बांग्लादेश की टीम को पहले दौर में स्कॉटलैंड, ओमान और पापुआ न्यू गिनी के साथ रखा गया है. और हालिया फार्म के देखते हुए उसके ग्रुप में शीर्ष पर रहकर सुपर 12 चरण के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद है.

Bangladesh Squad: सौम्य सरकार, मोहम्मद नईम, महमदुल्लाह (कप्तान), शाकिब अल हसन, अफीफ हुसैन, शमीम हुसैन, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुशफिकुर रहीम, लिट्टन दास, नुरुल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, नसुम अहमद.

Scotland Squad: काइल कोएत्जर (कप्तान), डायलन बज, जॉर्ज मुन्से, रिची बैरिंगटन, माइकल लीस्क, कैलम मैक्कलॉड, जोश डेवे, एलासडेर इवांस, मैथ्यू क्रॉस, क्रेग वेलेस, क्रिस ग्रीव्स, साफयान शरीफ, हमजा ताहिर, मार्क वाट, ब्रेडली व्हील.