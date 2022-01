Big Bash League 2021-22, Sydney Sixers vs Adelaide Strikers, Challenger: बिग बैश लीग में 26 जनवरी को ऐसा हुआ, जो शायद ही कभी फैंस ने इस लीग में देखा होगा. चैलेंजर्स मैच से ठीक पहले सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers) के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश फिलिप (Josh Philippe) कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसने टीम की परेशानी बढ़ा दी. सिडनी इतने बड़े संकट में आ गई कि उसे अस्टिटेंट कोच को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना पड़ गया.Also Read - बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए नहीं खेल पाएंगे स्टीव स्मिथ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दी इजाजत

31 वर्षीय जे लैंटन (Jay Lenton) को इस मुकाबले में उतरना पड़ा, जिन्होंने सिडनी के लिए 5 मैच खेले थे. खराब प्रदर्शन के बाद लैंटन को असिस्टेंट कोच के तौर पर टीम से जोड़ लिया गया था, लेकिन आज जब टीम को उनकी जरूरत पड़ी, तो उन्होंने दस्ताने पहन लिए. Also Read - Laurie Evans ने खेली 10वें ओवर की आखिरी और 11वें ओवर की पहली गेंद, BBL मैच में क्‍यों हुआ ऐसा ?

Assistant coach for @SixersBBL yesterday, playing for them today!

Jay Lenton talks through his whirlwind 24 hours #BBL11 pic.twitter.com/KtCms0tsvo

— 7Cricket (@7Cricket) January 26, 2022