Double Hattrick in Big Bash League Cameron Boyce Creates History: ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग में बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर कैमरन बॉयस (Cameron Boyce) ने नया इतिहास अपने नाम कर लिया. इस फिरकी गेंदबाज ने सिडनी थंडर्स के खिलाफ डबल हैट्रिक लेकर कमाल कर दिया. बिग बैश लीग (BBL) में किसी गेंदबाज द्वारा ली गई यह पहली डबल हैट्रिक है. कैमरन मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से खेल रहे हैं वह लेग स्पिन गेंदबाज हैं और आज उन्होंने अपनी लगातार 4 गेंदों में 4 बल्लेबाजों को आउट कर डबल हैट्रिक का यह कीर्तिमान अपने नाम किया.

बॉयस का आश्चर्यजनक प्रदर्शन थंडर की पारी के 7वें ओवर की अंतिम डिलीवरी से शुरू हुआ. उन्होंने थंडर के सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स को आउट किया, इसके बाद 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए लौटते हुए बॉयस ने पहली डिलीवरी पर जेसन को पवेलियन भेज दिया. बॉयस की अगली ही गेंद पर एलेक्स रॉस एलबीडब्ल्यू हो गए. हैट्रिक पूरी करने के लिए उन्होंने डैनियल सैम्स को आउट कर दिया.

CAMERON BOYCE HAS FOUR FROM FOUR!!!!!!! THIS IS UNBELIEVABLE!!!!!! #BBL11

