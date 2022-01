बीसीसीआई (BCCI) ने मार्च की शुरुआत में शुरू होने न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप (ICC Women World Cup 2022) के लिए आज भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है. भारत की सीनियर खिलाड़ी मिताली राज (Mithali Raj) एक बार फिर टीम की कमान संभालती नजर आएंगी, जबकि हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) उपकप्तान के तौर पर उनका साथ निभाती दिखेंगी. इससे पहले साल 2017 में वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया था, जिसमें भारत उपविजेता था. तब भारतीय टीम खिताबी मुकाबले में अंतिम लम्हों में इंग्लैंड से हार गई थी. भारतीय चयनसमिति ने जेमिमा रोड्रिग्स और शिखा पांडे जैसी खिलाड़ियों को खराब फॉर्म के चलते बाहर कर दिया है.Also Read - आखिर कौन ले सकती हैं Mithali Raj का स्थान? पूर्व कप्तान ने बताया नाम

भारतीय टीम फरवरी की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड पहुंच जाएगी, जहां वह मेजबान टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले एकमात्र टी20 और वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी. 9 फरवरी से इस दौरे की शुरुआत होगी. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए एक ही टीम चुनी है, जिससे उसकी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड में खेलने का मौका मिल सके. शिखा पांडे और जेमिमा को टीम में जगह न मिलना चौंकाने वाला फैसला है लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले साल कोई यादगार प्रदर्शन नहीं किया है. इसलिए इन्हें स्टैंडबाय खिलाड़ियों के तौर पर भी शामिल नहीं किया गया है. Also Read - महिला क्रिकेट की सुपरस्टार Mithali Raj की बायोपिक में दिखेंगी Taapsee Pannu, 4 फरवरी 2022 को होगी रिलीज

यह है न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का कार्यक्रम:- Also Read - Happy Birthday Mithali Raj: मिताली राज ने क्रिकेट के मैदान पर बनाए हैं ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन

हालांकि टीम ने अपनी अनुभवी सीनियर खिलाड़ी मिताली राज और तेज गेंदबाज एवं पूर्व भारतीय कप्तान झूलन गोस्वामी पर भरोसा बनाए रखा है. दोनों खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्तर पर क्रिकेट खेलने का लंबा अनुभव है. इसलिए टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि दोनों ही भारत को पहला वर्ल्ड कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. दोनों ने इससे पहले वर्ल्ड कप 2017 में भी अहम योगदान दिया था.

🚨 NEWS 🚨: India Women’s squad for ICC Women’s World Cup 2022 and New Zealand series announced. #TeamIndia #CWC22 #NZvIND

More Details 🔽https://t.co/qdI6A8NBSH pic.twitter.com/rOZ8X7yRbV

— BCCI Women (@BCCIWomen) January 6, 2022