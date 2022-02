पाकिस्‍तान की टीम (Pakistan Cricket Team) के पूर्व बल्‍लेबाज और मौजूदा वक्‍त में पीसीबी अध्‍यक्ष रमीज राजा (Ramiz Raja) चार प्रमुख देशों के बीच टी20 सीरीज कराने का प्रस्‍ताव रख चुके हैं, जिसमें भारत के अलावा एशेज खेलने वाले ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड को जगह देने का प्रस्‍ताव रखा गया है. भारत पहले ही पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) के साथ द्विपक्षीस सीरीज खेलने से दूरी बनाए रखता है. ऐसे में क्‍या पीसीबी के चार देशों वाली इस थ्‍योरी पर बीसीसीआई (BCCI) हामी भरेगा. बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) ने इस विषय पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी.Also Read - T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप- टिकटों की बिक्री शुरू, Aaron Finch बोले- खिताब बचाएंगे

विदेशी न्‍यूज एजेंसी रायटर्स से बातचीत के दौरान इस बाबत सवाल पूछा गया. जय शाह (Jay Shah) का फोकस मूल रूप से 4 देशों की सीरीज से ज्‍यादा क्रिकेट को ग्‍लोबल स्‍तर पर लेकर जाने पर है. उन्‍होंने कहा, "आईपीएल की विंडे बढ़ती जा रही है. हर साल आईसीसी के टूर्नामेंट भी हो रहे हैं. हमारी वरीयता अपने घर पर क्रिकेट को सुरक्षित रखने के साथ साथ टेस्‍ट क्रिकेट पर फोकस करने की है. मैं क्रिकेट को ओलंपिक में देखना चाहता हूं. ऐसा करने से हमें खेल को बढ़ाने में मदद मिलेगी. खेल का विस्‍तार एक चुनौती है जिसका हम सामना कर रहे हैं. किसी शॉर्ट-टर्म लाभ की तुलना में हमें खेल के विस्‍तार पर फोकस करना होगा."