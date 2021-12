BCCI ने भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया है. इसके एक दिन बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया वेबसाइट टि्वटर पर व उनके योगदान के लिए थैंक्यू कहा. बोर्ड ने विराट की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, ‘साहस, जुनून और दृढ़निश्चय’ प्रदर्शन के लिए शुक्रिया किया. बोर्ड ने वनडे फॉर्मेट में विराट से कप्तानी वापस लेकर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को सौंप दी है.Also Read - BCCI ने Virat Kohli को T20 फॉर्मेट की कप्तानी नहीं छोड़ने की सलाह दी थी लेकिन वह नहीं माने: Sourav Ganguly

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को टेस्ट फॉर्मेट में भी उपकप्तान बनाया गया है, जिसके कप्तान कोहली हैं. मुंबई के इस खिलाड़ी को पहले ही भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाया जा चुका है. बीसीसीआई ने रोहित को वनडे कप्तान की घोषणा करते हुए बयान में कहीं भी कोहली के नाम का जिक्र नहीं किया था. Also Read - Virat Kohli ने कई बार संकट से निकाला, उनके जैसा बल्लेबाज हमेशा चाहिए: Rohit Sharma

A leader who led the side with grit, passion & determination. 🇮🇳🔝

Thank you Captain @imVkohli!👏👏#TeamIndia pic.twitter.com/gz7r6KCuWF

— BCCI (@BCCI) December 9, 2021