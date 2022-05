इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को हाल ही में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान चुना गया है. कप्तान के रूप में तो स्टोक्स बाद में अपनी परीक्षा शुरू करेंगे लेकिन उनका कॉन्फिडेंस अभी से सातवे आसमान पर है. वह इस सीजन अपना पहला काउंटी क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और 4 दिवसीय मैच में वह टी20 के अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं. डरहम के लिए खेलने वाले स्टोक्स वॉरकेस्टरशायर के खिलाफ 88 गेंदों में 161 रन की पारी खेलकर धमाल मचा दिया. इस दौरान उन्होंने एक ही ओवर में 34 रन भी ठोके और सिर्फ 64 बॉल में अपना शतक पूरा किया.Also Read - Ben Stokes के नेतृत्व में खेल सकता है James Anderson समेत ये दिग्गज

गुरुवार को शुरू हुए इस मैच में डरहम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. स्टोक्स को यहां मैच के दूसरे दिन बैटिंग का मौका मिला, जब वह नंबर 6 पर बैटिंग के लिए उतरे. वह यहां आक्रामक अंदाज में खेले और उन्होंने मैच के 117वें ओवर में जोश बेकर की जमकर धुनाई भी कर दी. इस ओवर में जब उन्होंने अपना 5वां छक्का जड़ा तो उनका शतक भी पूरा हो गया. Also Read - ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 बनी ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर पहुंची टीम इंडिया

