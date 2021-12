Big Bash League 2021-22, Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers, 12th Match: बिग बैश लीग में 14 दिसंबर को होबार्ट हरीकेन्स (Hobart Hurricanes) और पर्थ स्कॉर्चर्स (Perth Scorchers) के बीच सीजन का 12वां मैच खेला गया, जिसमें पर्थ ने 53 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में बेन मैकडरमॉट (Ben McDermott) ने 29 गेंदों में 41 रन बनाए. मैकडरमॉट ने पारी में तीन छक्के जड़े. इस दौरान उनके एक छक्के से फैन तक घायल हो गया.Also Read - BBL में Isha Guha ने कॉमेंट्री में पूछ ली ऐसी डबल मीनिंग बात, जिससे घूम गया दिमाग, देखें Viral Video

होबार्ट हरीकेन्स की पारी के 7वें ओवर में बेन मैकडरमॉट ने एंड्रू टाई की फुल टॉस बॉल पर ऑनसाइड की ओर हवाई शॉ खेला. गेंद सीधे बाउंड्री पार बैठे फैन के सिर से टकरा गई. Also Read - Big Bash League में Colin Munro की तूफानी पारी, 14 बाउंड्री की मदद से जड़े नाबाद 114 रन

जैसे ही वह फैन उठा, तो उसके सिर से खून बहने लगा. गेंद लपकने के प्रयास में वह चूक गया था और अब चोटिल भी था, लेकिन इस फैन ने चिंतित होने के बजाय हंसना शुरू कर दिया. Also Read - Big Bash League: 4 साल बाद बिग बैश लीग में खेलेंगे Andre Russell, मेलबर्न स्टार्स ने किया साइन

Lucky the fan on the hill is OK…

Because his missed catch has drawn blood 😳#BBL11 pic.twitter.com/X0MTmDp7a2

— 7Cricket (@7Cricket) December 14, 2021