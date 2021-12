Big Bash League 2021-22, Sydney Sixers vs Adelaide Strikers, 16th Match: सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers) और एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) के बीच 21 दिसंबर को सीजन का 16वां मैच खेला गया, जिसमें सिडनी ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ सिडनी प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. इस टीम ने 5 में से 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं.Also Read - Tesla: अपनी कार से तंग होकर किया यह फैसला, बारूद से उड़ाई अपनी ही कार | Viral Video

इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सिडनी की बल्लेबाजी के दौरान एडिलेड के कप्तान पीटर सिडल ने साथी खिलाड़ी को गाल पर किस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

डेनियल वॉरेल (Daniel Worrall) को उनका पहला ओवर सौंपा गया. पीटर सिडल (Peter Siddle) उस वक्त सर्कल के अंदर फील्डिंग के लिए तैनात थे. दूसरी गेंद खेलने से पहले दोनों के बीच दोस्ती देखने को तब मिली, जब पीटर सिडल ने वॉरेल को किस कर दिया.

Lots of love at @StrikersBBL 😘 #BBL11 pic.twitter.com/3pZg8RjkRy

इस पारी के दौरान ना तो पीटर सिडल विकेट चटकाने में कामयाब रहे और ना ही डेवियन वॉरेल के हाथ कोई शिकार लगा. पीटर सिडल उल्टा जमकर पिटे. उन्होंने 3.2 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 40 रन लुटा दिए, जो टीम की हार का बड़ा कारण भी रहा.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी स्ट्राइकर्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 147 रन बनाए. टीम की ओर से जोनाथन वेल्स ने 32, जबकि थॉमस कैली ने 41 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से सीन एबॉट और डेनियल क्रिस्चियन ने 3-3 विकेट निकाले.

A six to win it!! 🙌 #BBL11 pic.twitter.com/gWDHEj26KL

— KFC Big Bash League (@BBL) December 21, 2021