एशेज सीरीज में इंग्लैंड का हाल बुरा चल रहा है वह 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहले 3 मैच गंवाकर एशेज गंवा चुकी है. कई पूर्व क्रिकेटर इसका कारण बायो बबल की थकान को मान रहे हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने भी इशारों इशारों में यही संकेत दिए हैं. पीटरस ने अपनी राय रखी है कि अब समय आ गया है, जब क्रिकेटरों और सपॉर्टिंग स्टाफ के बायो बबल जैसी चीज को खत्म कर दिया जाए. पीटरसन ने इसे सीधे तौर पर एशेज से भले न जोड़ा हो लेकिन उनका इशारा इसी ओर दिख रहा है.

इस पूर्व इंग्लिश कप्तान ने मंगलवार को अपने टि्वटर पर अपनी यह राय रखते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि बायो बबल की व्यवस्था 'इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ काम को बर्बाद कर रही है.' हालांकि पीटरसन ने यह साफ नहीं किया है कि अगर बायो बबल से खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है तो कोरोना काल में खेल संस्थाएं दूसरी क्या व्यवस्था अपनाएं. क्या वह यह कहना चाह रहे हैं कि खिलाड़ियों को अब पहले की तरह स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जिससे कि मैच के बाद अपनी मर्जी से कहीं भी बाहर आ जा सकें.

Strict bio-bubbles for players & coaching staff needs to be abolished for good ASAP!

They’re ruining what’s meant to be the best job in the world now.

Players & staff are DONE with them!

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) January 4, 2022