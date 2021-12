Mithli Raj Biopic Shaabash Mithu To Be Release on 04th February 2022: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सुपरस्टार खिलाड़ी मिताली राज (Mithali Raj) की कहानी फिल्मी परदे पर दिखने जा रही है. राजस्थान के जोधपुर में जन्मी मिताली भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल हैं. फिल्म डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी ने मिताली की कहानी को रूपहले परदे पर फिल्माने की सोची, ताकि देश की करोड़ों बेटियां महिला क्रिकेट की इस सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें.Also Read - Happy Birthday Mithali Raj: मिताली राज ने क्रिकेट के मैदान पर बनाए हैं ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन

इस फिल्म में मिलाती राज (Mithali Raj) का किरदार तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) निभा रही हैं. इस फिल्म की डायरेक्शन पूरी हो चुकी है और शुक्रवार को इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस किया गया. भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने अपने टि्वटर हैंडल पर खुद इस रिलीज डेट की जानकारी साझा की है.

मिताली ने अपने टि्वटर अकाउंट पर लिखा, 'बता नहीं सकती कि मैं कितनी आभारी और उत्साहित हूं कि आज जब सुबह उठी तो मुझे यह हैरान कर देने वाली खबर मिली. उन सभी को सलाम, जो शाबाश मितू से जुड़े हुए हैं. सिनेमाघरों में 4 फरवरी 2022 को आएगी.'

Cannot express how grateful and excited I am to wake up to this amazing news! Kudos to everyone involved in the making of #ShabaashMithu. In theatres on 4|02|2022.

@taapsee @ActorVijayRaaz @AndhareAjit @srijitspeaketh @priyaaven @Viacom18Studios pic.twitter.com/mQNEOclLma

— Mithali Raj (@M_Raj03) December 3, 2021