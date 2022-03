दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. उन्हें देश और दुनिया में जो भी खास दिखता है वह उसे अपने फैन्स के साथ भी शेयर करते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं. इस कड़ी में तेंदुलकर ने आज अपने टि्वटर (Sachin Tendulkar Twitter) पर मुंबई के एक क्रिकेट क्लब का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें लड़कियां और लड़के खिलाड़ी एक साथ मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं. तेंदुलकर इस पर फिदा हो गए और उन्होंने खेलों को समानता लाने वाला बताया है.Also Read - IPL 2022 Prize Money: 15वें सीजन की विजेता टीम को मिलेगा करोड़ों का ईनाम, ऑरेंज-पर्पल कैप विनर की भी होगी चांदी

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए मास्टर ब्लास्टर ने लिखा, ‘यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि लड़कियां और लड़के एक साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं. खेल समानता लाने में महान भूमिका निभा सकते हैं. हाल ही में इसे मुंबई के MIG क्लब में देखा था. बहुत शानदार!’ Also Read - IPL 2022 Live: मोबाइल पर मैच देखने के लिए रिचार्ज करें ये धांसू प्लान और पाएं Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन

Wonderful to see girls & boys play a cricket match together. Sport can be a great enabler for equality.

Saw this recently in MIG Club Mumbai. Well done!#CricketTwitter pic.twitter.com/iEAoCn3PV7

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 25, 2022