Shane Warne Dies Due To Heart Attack At The Age of 52: दुनिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) का 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया. शेन वॉर्न के मैनेजमेंट की ओर से बताया गया है कि वॉर्न इन दिनों थाईलैंड के कोह समूई (Koh Samui) में थे और यहां तड़के दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. इस खबर ने दुनिया भर को हैरान कर के रख दिया है और उनके करोड़ो प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया.Also Read - राष्ट्रीय टीम छोड़ आईपीएल खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का वेतन काटा जाय: मैथ्यू हेडन

शेन वॉर्न (Shane Warne) के मैनेजमेंट द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि वह अपने विला में आराम कर रहे थे और जब उन्हें उठाने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. इसके बाद उनके मेडिकल स्टाफ ने काफी कोशिशें की लेकिन फिर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

उनके परिवार ने इस वक्त उनके परिवार की निजता बनाए रखने की अपील की है. परिवार बाद में इससे जुड़ी जानकारी देगा. शेन वॉर्न इन दिनों भी क्रिकेट से जुड़े हुए थे. वह लंबे समय से कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा थे. हाल ही में उन्होंने एशेज सीरीज के दौरान भी अपनी कॉमेंट्री से क्रिकेट के दीवानों को मंत्रमुग्ध किया था.

ऑस्ट्रेलिया के इस लेग स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 708 विकेट अपने नाम किए थे, वह सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में दुनिया में नंबर 2 गेंदबाज हैं.

Operation shred has started (10 days in) & the goal by July is to get back to this shape from a few years ago ! Let’s go 💪🏻👏🏻 #heathy #fitness #feelgoodfriday pic.twitter.com/EokgT2Hyhz — Shane Warne (@ShaneWarne) February 28, 2022

शेन वॉर्न ने हाल ही में ट्वीट कर अपने फैन्स को जानकारी दी थी कि वह फिर से खुद को फिट बनाने की कोशिश में जुट गए हैं और जल्दी से एक बार फिर अपने शरीर को छरहरा बनाकर दिखाई देंगे.