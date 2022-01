अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रैंडन टेलर (Brendan Taylor) पर भ्रष्टाचार के आरोप में साढ़े तीन साल का प्रतिबंध लगाया है. इस धाकड़ बल्लेबाज ने आईसीसी एंटी-करप्शन कोड के चार आरोपों का उल्लंघन स्वीकार किया है. इसके साथ ही उन्होंने एंटी-डोपिंग कोड के आरोप को स्वीकार किया है.Also Read - कोच द्रविड़ को ढूंढने होंगे ऐसे युवा खिलाड़ी जो अगले 4-5 सालों में टीम इंडिया को आगे ले जाएंगे: शास्त्री

टेलर ने 24 जनवरी को खुलासा किया था कि एक भारतीय व्यवसायी के साथ बैठक के दौरान 'मूर्खतापूर्वक' कोकीन लेने के बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया था. टेलर ने कहा था कि उन्हें भारतीय व्यवसायी द्वारा 2019 में भ्रष्ट पेशकश की रिपोर्ट समय पर नहीं करने के कारण कई साल का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है.

टेलर ने दावा किया था कि भारतीय व्यवसायी ने उन्हें भारत में 'प्रायोजक' दिलाने और जिम्बाब्वे में एक टी20 टूर्नामेंट की संभावित योजना पर चर्चा करने के लिये आमंत्रित किया था. उन्होंने व्यवासायी के नाम का खुलासा किये बिना कहा था कि उन्हें अक्टूबर, 2019 में 15,000 डॉलर की पेशकश की गयी थी.

आईसीसी ने कहा, ‘‘जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रैंडन टेलर को आईसीसी भ्रष्टाचार रोधी संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने के चार आरोपों और आईसीसी डोपिंग रोधी संहिता के एक आरोप को स्वीकार करने के बाद साढ़े तीन साल के लिये सभी तरह की क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है.’’

आईसीसी ने कहा, ‘‘आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत साढ़े तीन साल के प्रतिबंध के साथ ही एक महीने का निलंबन चलेगा. टेलर 28 जुलाई 2025 के बाद खेल से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगे.’’

The ICC has released a statement on Brendan Taylor.https://t.co/IYKHAVeZHa

— ICC (@ICC) January 28, 2022