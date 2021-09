Caribbean Premier League 2021, Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings, 22nd Match: सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग (Brandon King) की विस्फोटक पारी के दम पर गयाना अमेजन वॉरियर्स (Guyana Amazon Warriors) ने कैरेबियाई प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. सीजन के 22वें मैच में गयाना ने सेंट लूसिया किंग्स (Saint Lucia Kings) को 17 रन से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया.Also Read - CPL 2021: Faf du Plessis की तूफानी पारी, T20 क्रिकेट में रच दिया इतिहास

गयाना को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत थी. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वॉरियर्स ने छह विकेट पर 151 रन बनाए. गयाना ने पावरप्ले में तीन विकेट गंवा दिये. इसके बाद किंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सत्र में पहला अर्धशतक जमाया जबकि निकोलस पूरन ने 25 रन का योगदान दिया. इन दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज टिककर खेल नहीं सका. Also Read - CPL 2021: बाउंड्री के पास फील्डर ने पकड़ा 'सुपरमैन कैच', फैंस भी रह गए दंग

It’s all over at Warner Park and the @GYAmazonWarrior have won by 17 runs. #CPL21 #GAWvSLK #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/ljtuKULLG0

— CPL T20 (@CPL) September 9, 2021