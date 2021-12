India vs South Africa, Day-5, Centurion Weather Forecast: सेंचुरियन के सुपर स्‍पोट्स पार्क में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच में अंतिम दिन का खेल खेला जाना है. टीम इंडिया मैच में बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. उसे इस मुकाबले पर कब्‍जा करने के लिए महज छह विकटों की दरकार है. वहीं, मेजबानों को मैच बचाने के लिए पूरे दिन बल्‍लेबाजी करनी होगी. भारत और जीत के बीच आज सबसे बड़ा रोड़ा साउथ अफ्रीका नहीं बल्कि बारिश है. मौसम विभाग की तरफ से आज कोई शुभ संदेश नहीं मिला है.Also Read - IND vs SA- बार-बार ऑफ स्टंप लाइन के बाहर आउट हो रहे हैं Virat Kohli, बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ बोले...

सेंचुरियन में आज काफी तेज बारिश होने की संभावना है. बताया जा रहा है कि आज के मौसम का हाल लगभग दूसरे दिन के खेल की तरह का हो सकता है. संभव है कि आज मैदान पर एक भी गेंद ना फ्रेंकी जा सके. एक्‍वावेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज कम से कम दो घंटे बारिश हो सकती है. इस बारिश के कारण मैदान में जल भराव के कारण दिन का खेल रद्द भी किया जा सकता है. गरज के साथ वर्षा होने की संभावना 39 प्रतिशत है. तापमान 27 डिग्री के करीब रहेगा. 78 प्रतिशत तक आसमान में बादल छाए रहेंगे. Also Read - IND vs SA, 1st Test: भारत जीत से महज 6 विकेट दूर, पांचवें दिन रोमांचक होगा मुकाबला

भारतीय कप्‍तान विराट कोहली उम्‍मीद कर रहे होंगे कि उन्‍हें कम से कम एक सेशन गेंदबाजी के लिए जरूर मिले. अगर ऐसा होता है कि टीम इंडिया मैच जीत सकती है. जिस तेजी से बीते दो दिनों में विकटों का पतन हुआ है उसे देखते हुए एक सेशन का खेल भारत को जीत दिलाने के लिए अहम साबित हो सकता है. Also Read - IND vs SA: इस वर्ष भी एक अदद शतक को तरसे Virat Kohli, अब करना होगा साल 2022 का इंतजार

चौथे दिन का खेल खत्‍म होने तक डीन एलगर की कप्‍तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने चार विकेट के नुकसान पर 94 रन बना लिए हैं. उन्‍हें जीत के लिए 211 रन की दरकार है जो इस पिच पर इतना आसान नजर नहीं आता है. कप्‍तान एलगर इस वक्‍त 52 रन बनाकर खेल रहे हैं.

