भारतीय टेस्‍ट टीम से बाहर किए गए टॉप ऑर्डर बल्‍लेबाज चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में धड़ाधड़ रन बनाने में लगे हुए हैं. उनकी बल्‍लेबाजी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों पुजारा भारतीय चयनकर्ताओं को शर्मिदा करने पर तुले हैं. शुक्रवार रात पुजारा ने ससेक्‍स की तरफ से खेले हुए मैच में लगातार चौथा शतक जड़ दिया. इन चार शतकों में दो दोहरे शतक भी शामिल हैं.

मिडलसेक्‍स के खिलाफ जारी चार दिवसीय मैच में तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक चेतेश्‍वर पुजारा 149 गेंदों का सामना करने के बाद 125 रन बनाकर खेल रहे हैं. अपनी पारी में वो 16 चौके और दो छक्‍के लगा चुके हैं. फैन्‍स इस बार भी उम्‍मीद कर रहे हैं कि वो पिछले दो दोहरे शतक की तर्ज पर आज चौथे और आखिरी दिन के खेल के दौरान अपने 200 रन पूरे करेंगे.

Upper cut six from Pujara to Shaheen Afridi #CountyCricket2022 #IPL2022 pic.twitter.com/rFcMXY6RPx

— Kri (@KrishK74) May 7, 2022