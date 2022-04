Cheteshwar Pujara Double Ton in County Cricket: भारतीय टेस्ट टीम में अपनी वापसी का जोर लगा रहे भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने इंग्लैंड पहुंचकर कमाल कर दिया है. इस सीजन वह काउंटी क्रिकेट में अपना पहला ही मैच खेल रहे हैं और उन्होंने यहां डर्बीशायर के खिलाफ दोहरा शतक (Cheteshwar Pujara Double Hundred) जड़कर अपनी टीम को हार से बचा लिया. इससे पहले वह मैच की पहली पारी में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए थे. लेकिन जब टीम को फॉलोऑन मिला तो फिर पुजारा ने अपने अंदाज में ही टीम की नैया डूबने से बचा ली.Also Read - World Heritage Day 2022: विश्व धरोहर दिवस आज, जानें इसका इतिहास, महत्व और इस साल की थीम

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में यह दो साल से ज्यादा समय बाद उनका कोई शतक है. लेकिन उन्होंने इस शतकीय पारी को दोहरे शतक में तब्दील करने में देर नहीं लगाई. डर्बीशायर ने अपनी पहली पारी 505/8 पर घोषित की थी. इसके बाद ससेक्स की टीम पहली पारी में सिर्फ 174 रनों पर ही ऑल आउट हो गई. डर्बीशायर ने उसे फॉलोऑन खिलाया. लेकिन यहां से ससेक्स की टीम ने जोरदार वापसी करते हुए इस मैच को बचा लिया. Also Read - बिजनेस में बढ़ोतरी और धनलाभ के लिए सोमवार के दिन करें ये विशेष उपाय, बनेगी भोलेनाथ की कृपा

मैच के अंतिम दिन का खेल खत्म होने तक उसने सिर्फ 3 विकेट गंवाकर 513 रन स्कोरबोर्ड पर टांग लिए थे. चेतेश्वर पुजारा (201*) के अलावा ससेक्स के कप्तान टॉम हेन्स ने भी 243 रनों की शानदार पारी खेली. Also Read - डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई का दबदबा कायम रहने की उम्मीदः रिपोर्ट

Enjoyed my debut game for @SussexCCC. Glad that I could contribute to the team's cause. Looking forward to the next game! pic.twitter.com/YHxrhwBaZw

— cheteshwar pujara (@cheteshwar1) April 17, 2022