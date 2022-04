County Championship: भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने ससेक्स (Sussex) के लिए डेब्यू किया है. उनके साथ पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने भी गुरुवार (14 अप्रैल) को डर्बीशायर के खिलाफ ससेक्स की ओर से पदार्पण किया. पुजारा इंग्लैंड के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक नियमित विशेषता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के विकेटकीपर गुरुवार को काउंटी में डेब्यू कर रहे हैं.Also Read - ससेक्‍स के पहले मैच का हिस्‍सा नहीं बन पाएंगे Cheteshwar Pujara, क्‍लब ने बताई वजह

बता दें कि नॉटिंघमशायर के खिलाफ शुरुआती हार से आगे बढ़ने के लिए काफी सकारात्मकता के साथ, मुख्य कोच इयान सैलिसबरी ने डर्बीशायर के खिलाफ मैच के दिन रिजवान और पुजारा दोनों को शामिल किया है. सैलिसबरी दो नए विदेशी खिलाड़ियों को बुलाकर खुश है, जो हाल ही में इस सप्ताह टीम में शामिल हुए हैं.

उन्होंने एक बयान में कहा, "मैं रिजवान और पुजारा को टीम में लाने में सक्षम होने के लिए बेहद उत्साहित हूं. न केवल वे पूर्ण विश्व स्तरीय क्रिकेटर हैं जो पिच पर हमारे प्रदर्शन को बढ़ावा देंगे, बल्कि ड्रेसिंग रूम में उन्हें देखकर युवाओं को हौंसला भी मिलेगा."

