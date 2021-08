Caribbean Premier League 2021, St Kitts and Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors: भारत-इंग्लैंड के बीच लीड्स टेस्ट के दौरान ‘जार्वो 69’ ने मैदान में घुसकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. ऐसा ही कुछ कैरेबियन प्रीमियर लीग के दौरान भी देखने को मिला. हालांकि इस बार कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मुर्गा था, जिसके चलते कुछ देर के लिए मैच को रोकना पड़ गया. इस पूरी घटना का वीडियो खुद सीपीएल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है.Also Read - Caribbean Premier League 2021: Andre Russell ने रच दिया इतिहास, CPL में जड़ा सबसे तेज अर्धशतक

दरअसल ये घटना 29 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच मुकाबले के दौरान की है. पैट्रियट की पारी के 10वें ओवर के बाद यह वाकया हुआ. इस दौरान एक मुर्गा मैदान में आ गया और यहां वहां चहलकदमी करने लगा. Also Read - CPL 2021: Chris Gayle ने जड़ा जबरदस्त छक्का, टूट गया ड्रेसिंग रूम का शीशा, Video वायरल

इसके जवाब में पैट्रियट ने 4 बॉल शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया. सलामी बल्लेबाज डेवोन थॉमस और इविन लुईस के बीच पहले विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी हुई. थॉमस ने 31, जबकि लुईस ने 30 रन बनाए.

It’s all over in Warner Park and the @sknpatriots have made it 3 wins out of 3 winning tonight by 6 wickets. #CPL21 #SKNPvGAW #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/KkWpoZSvNd — CPL T20 (@CPL) August 29, 2021

इनके बाद रदरफोर्ड ने 34 बॉल में 6 छक्कों और 1 चौके की मदद से 59 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि कप्तान ड्वेन ब्रावो ने 22 रन बनाए, जिसके दम टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल कर ली. विपक्षी टीम की ओर से इमरान ताहिर ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए.

ये इस सीजन पैट्रियट की तीसरी जीत रही. उसने शुरुआती तीनों मैच अपने ना कर टॉप स्थान पर कब्जा जमा रखा है, जबकि वॉरियर्स 3 में से 1 मैच जीतकर चौथे पायदान पर मौजूद है.