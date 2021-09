Caribbean Premier League 2021, Trinbago Knight Riders vs St Kitts and Nevis Patriots, 27th Match: सलामी बल्लेबाज इविन लुईस (Evin Lewis) के दम पर सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रिओट्स (St Kitts and Nevis Patriots) ने सीपीएल-2021 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इविन लुईस ने इस दौरान 52 गेंदों में 11 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 102 रन की नाबाद पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders) को 8 विकेट से शिकस्त दी.Also Read - DTC Recruitment 2021: DTC में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, 10वीं पास करें आवेदन, मिलेगी अच्छी सैलरी

इस मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल जब 14.1 ओवर में लुईस ने छक्के साथ अपना शतक पूरा किया, तो उन्होंने बल्ले को जमीन पर फेंक दिया. Also Read - Birds Amazing Viral Video: चिड़ियों को सेल्फी लेते, लैपटॉप पर काम करते देखा है कभी, नहीं ना...तो देखिए ये मजेदार वीडियो

इविन लुईस का शतक के जश्न का यह अंदाज बेहद अनोखा था. सभी फैंस लुईस के इस जोश को देखकर अपनी सीट से उठ खड़े हुए और तालियां बजाने लगे. Also Read - Jammu & Kashmir: श्रीनगर में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर हमला किया, एक सब-इंस्‍पेक्‍टर घायल