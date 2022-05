न्‍यूजीलैंड की टीम के पूर्व कप्‍तान डेनियल विटोरी (Daniel Vettori) को क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया (CA) ने एक बड़ी जिम्‍मेदारी दी है. विटोरी को कंगारू टीम का नया सहायक कोच नियुक्‍त किया गया है. सीए ने बाएं हाथ के इस कीवी गेंदबाज के अलावा ऑस्‍ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेटर आंद्रे बोरोविक को भी सहायक कोच के पद पर नियुक्‍त किया है. न्‍यूजीलैंड के लिए विटोरी 113 टेस्‍ट, 295 वनडे और 34 टी20 मैच खेल चुके हैं.Also Read - Andrew Symonds: एक सफल और विवादित ऑलराउंडर जिसने शौहरत की नई ऊंचाइयों को छुआ

न्‍यूजीलैंड की टीम में ऑफ स्पिनर की भूमिका निभाने वाले डेनिल विटोरी आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कोचिंग दे चुके हैं. ऑस्‍ट्रेलिया की बिग बैश लीग में भी वो कोच की भूमिका निभा चुके हैं. इसी तर्ज पर वो इंग्‍लैंड और कैरेबिया की लीग से जुड़ चुके हैं. विटोरी बांग्‍लादेश क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच भी रह चुके हैं. इसी साल मार्च में ऑस्‍ट्रेलिया की पाकिस्‍तान पर टेस्‍ट सीरीज में जीत के दौरान विटोरी कंगारू टीम के सहायक कोच थे. Also Read - श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता, फिर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम दौरे को तैयार

2️⃣ new assistant coaches for our men’s national team!

Welcome Andre & Daniel 🤝 pic.twitter.com/YLrcQj9LRE

— Cricket Australia (@CricketAus) May 24, 2022