भारतीय टीम बीते साल की शुरुआत में ऑस्‍ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रचने में सफल रही तो इसका श्रेय काफी हद तक रिषभ पंत (Rishabh Pant) को जाता है. गाबा क्रिकेट मैदान पर तीन दशक से भी लंबे वक्‍त तक किसी टीम ने कंगारुओं को टेस्‍ट मैच नहीं हराया था. आधे से अधिक सीनियर खिलाड़ी चोटिल होने के बाद युवाओं से भरी टीम के साथ ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर उतरी भारतीय टीम ने ऑस्‍ट्रेलिया को मात देकर सीरीज पर 2-1 से कब्‍जा किया था. जीत का फायदा भारत से ज्‍यादा क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया को हुआ है. ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जरूर यह सीरीज जीतने में सफल रहा लेकिन इसकी वजह से नोटों की बारिश अब क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया पर हो गई है.

गाबा में रिषभ पंत की आखिरी दिन 89 रन की मैच जिताऊ पारी काफी यादगार थी. रिपोर्ट्स की मानें तो ऑस्‍ट्रेलिया के लोगों में इस पारी की काफी चर्चा थी. यही वजह है कि क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने आज डिजनी हॉटस्‍टार के साथ भारत सहित एशिया में अन्‍य देशों के साथ मैचों के प्रसारण अधिकार के माध्‍यम से 360 मिलियन ऑस्‍ट्रेलियाई डॉलर की डील की है.

