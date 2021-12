World Test Team Of The Year 2021: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने इस साल की बेस्ट टेस्ट XI चुनी है. इस टेस्ट टीम में भारत के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. हैरानी की बात है कि कंगारू बोर्ड ने इस टेस्ट टीम में सिर्फ एक ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जगह दी है.Also Read - टेस्ट क्रिकेट में यह साल भारतीय क्रिकेट का, उन्होंने विदेशों में हासिल किए कई मुकाम: JP Duminy

इस टेस्ट टीम में भारत के सीमित ओवरों के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और सीनियर ऑफ स्पिनर आर अश्विन समेत चार भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वर्ष की एकादश में शामिल किए गए हैं. Also Read - Sourav Ganguly Health Update: कोरोना पीड़ित सौरव गांगुली को अस्पताल से मिली छुट्टी, लेकिन....

रोहित और अश्विन के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) और बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल (Axar Patel) को भी इसमें जगह मिली है. Also Read - दक्षिण अफ्रीका में जब नहीं चला रहा कोहली का बल्ला तो केएल राहुल को कैसे मिल रही है सफलता, जानें राज

रोहित को श्रीलंका के दिमुथ करूणारत्ने के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर रखा गया है. तीसरे नंबर पर मार्नस लाबुशेन को जगह मिली है. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट, पाकिस्तान के फवाद आलम और पंत उनके बाद हैं.

From run machines to match-winners with the ball, there was no shortage of players to pick from in this combined side from 2021. Here's where we landed… https://t.co/HoAoPBMFnT

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 31, 2021