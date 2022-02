क्रिकेट आस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने लाकलन हेंडरसन (Lachlan Henderson) को बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है. हेंडरसन अंतरिम चेयरमैन रिचर्ड फ्रुडेनस्टीन (Richard Freudenstein) की जगह लेंगे. पिछले साल अक्टूबर में एर्ल एडिंग्स के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था. पूर्व घरेलू क्रिकेट खिलाड़ी और एपवर्थ हेल्थकेयर के मौजूदा समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेंडरसन पिछले पांच महीने में पद संभालने वाले तीसरे चेयरमैन होंगे.Also Read - Australia के अगले हेड कोच हो सकते हैं Trevor Bayliss!

सीए ने गुरुवार को विज्ञप्ति में कहा, ''तुरंत कार्यकाल की शुरुआत करने वाले डॉ. हेंडरसन ने संकेत दिए है कि उनकी पहली प्राथमिकता क्रिकेट के लिए एक मजबूत, स्थायी वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करना, विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के बीच भागीदारी में वृद्धि, राज्य और क्षेत्रीय अध्यक्षों और सभी हितधारकों के साथ बेहतर परामर्श और खेल के उच्च मानकों को बरकरार रखना होगा.''

Dr Henderson has extensive experience in cricket, including having played in state junior teams for WA and first grade in Perth, been chair of the West Australian Cricket Association (WACA) and a director at CA for the past three years.

