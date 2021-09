अमेरिका के टैक्सास में गैर लाभकारी संगठन ‘इंडिया हाउस ह्यूस्टन’ ने अपने विशाल स्टेडियम का नाम भी दो ऐसे लोगों के नाम पर रखा है, जिनका भारत से नाता है. ये दो हस्तियां हैं भारतीय अमेरिकी डॉक्टर दुर्गा और सुशीला अग्रवाल. इन दोनों हस्तियों ने भारतीय अमेरिकियों के खेल और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

डॉक्टर दुर्गा अग्रवाल पिपिंग टेक्नॉलॉजी एंड प्रोडक्ट्स के संस्थापक और सीईओ हैं. वह इंडिया हाउस के संस्थापक सदस्य और मौजूदा न्यासी भी हैं. अमेरिका में क्रिकेट लाने में उनका बड़ा योगदान है. कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पिछले सप्ताह सौ से अधिक भारतीय अमेरिकियों की मौजूदगी में एक फलक का उद्घाटन किया गया.

Don't miss our special event this Friday, September 17th. Stadium Dedication starts at 7pm, followed by dinner! Last day to register!#stadiumdedication #registertoday #eventsindiahouse pic.twitter.com/70pRPrdUhK

— India House Houston (@indiahouse) September 15, 2021