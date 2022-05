LIVE Indian Premier League 2022, CSK vs DC Live Score Updates : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के 55वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के कप्तान रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया.Also Read - प्लेऑफ से बाहर होने के बाद भी शानदार स्तर पर टूर्नामेंट खत्म करना चाहेगी मुंबई इंडियंस: डेनियल सैम्स

मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए मैच से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में कोविड मामले सामना आएं. टीम के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है यानि कि वो आज का मैच नहीं खेल रहे हैं. वहीं चेन्नई की प्लेइंग इलेवन से ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को बाहर बैठाया गया है, उनकी जगह शिवम दुबे टीम में आए हैं.

