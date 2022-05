IPL 2022, Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Streaming : चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (CSK vs DC) के बीच 8 मई को आईपीएल-2022 का 55वां मैच खेला जाना है, जिसमें दिल्ली जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखने उतरेगी. दिल्ली ने इस सीजन इस सीजन 10 में से 5 मैच जीते हैं. वहीं चेन्नई 10 में से 7 मुकाबले गंवाकर अंकतालिका में 9वें स्थान पर मौजूद है.Also Read - IPL 2022 में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ स्टेज में हैं केएल राहुल: सुरेश रैना

कब और कहां खेला जाएगा Chennai Super Kings और Delhi Capitals के बीच मुकाबला?

आईपीएल-2022 में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी (Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. Also Read - केविन पीटरसन की BCCI से अपील, इस तेज गेंदबाज को मिले भारत-इंग्‍लैंड टेस्‍ट मैच में जगह

कहां देख सकेंगे Chennai Super Kings और Delhi Capitals मैच का Live Telecast?

आप इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. चैनल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (केवल रविवार) Also Read - LIVE Score PBKS vs RR IPL 2022: युजवेंद्र चहल ने एक ही ओवर में झटके 2 विकेट, यहां जानिए लाइव स्कोर

कहां देखें Chennai Super Kings vs Delhi Capitals मुकाबले की live streaming?

चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar के अलावा Jio TV पर उपलब्ध रहेगी.

Chennai Super Kings और Delhi Capitals की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Chennai Super Kings Full Squad for IPL 2022: रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायुडू, रवींद्र जडेजा (कप्तान), शिवम दुबे, एमएस धोनी (विकेटकीपर), ड्वेन ब्रावो, मिशेल सेंटनर, माथिसा पाथिराना, तुषार देशपांडे, क्रिस जॉर्डन, राजवर्धन हैंगरगेकर, महेश थीक्षाना, हरि निशांत, एन जगदीसन, सुभ्रांशु सेनापति, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, केएम आसिफ, सिमरजीत सिंह, भगत वर्मा, मोईन अली, ड्वेन प्रिटोरियस.

Delhi Capitals Full Squad for IPL 2022: रिषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉर्त्जे, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, मुस्तफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अश्विन हैब्बर, सरफराज खान, कमलेश नागरकोटी, श्रीकर भरत, मंदीप सिंह, खलील अहमद, चेतन साकरिया, ललित यादव, रिपल पटेल, यश ढुल, रोमैन पॉवेल, प्रवीण दुबे, लुंगी नगिडी, टिम सेफर्ट, विकी ओस्तवाल.