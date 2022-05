Indian Premier League 2022, CSK vs GT Highlights : चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइंट्स (CSK vs GT) के बीच 15 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में सीजन का 62वां मैच मुंबई में खेला गया, जिसमें गुजरात ने 7 विकेट से जीत हासिल की. गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है. इस टीम ने 13 में से 10 मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं. वहीं मुंबई के बाद चेन्नई भी प्लेऑफ की रेस से बाहर है, लेकिन सम्मान की लड़ाई में भी उसे शिकस्त झेलनी पड़ी. चेन्नई ने 13 में से 9 मुकाबले गंवा चुकी.Also Read - IPL 2022- MI vs SRH: रोहित शर्मा बोले- हम जीत रहे थे दुर्भाग्य से टिम डेविड के रन आउट ने सब बदल दिया

चेन्नई ने बनाए महज 133 रन

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई 5 विकेट खोकर 133 रन ही बना सकी. टीम को डेवोन कॉन्वे के रूप में जल्द पहला झटका लगा. कॉन्वे महज 5 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रुतुराज गायकवाड़ ने मोईन अली (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 और एन जगदीशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की. Also Read - IPL 2022- MI vs SRH- टिम डेविड के तूफान के बावजूद 3 रन से हारी मुंबई इंडियन्स, सीजन की 10वीं हार

रुतुराज गायकवाड़ ने जड़ी फिफ्टी

रुतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की ओर से 49 गेंदों में 5 बाउंड्री की मदद से सर्वाधिक 53 रन बनाए, जबकि एन जगदीशन ने 39 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से मोहम्मद शमी को सर्वाधिक 2 विकेट हाथ लगे. Also Read - IPL 2022: उमरान मलिक को मोहम्मद अजहरूद्दीन की सलाह, सिर्फ पेस का मत सोचो शरीर पर भी दो ध्यान

गुजरात ने 5 बॉल शेष रहते दर्ज की जीत

इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 19.1 ओवर में जीत हासिल की. गुजरात को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 59 रन जुटाए. गिल 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

रिद्धिमान साहा ने जड़े नाबाद 67 रन

यहां से साहा ने मैथ्यू वेड और डेविड मिलर के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 5 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई. साहा ने 57 बॉल में 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 67 रन बनाए, जबकि मिलर ने 20 बॉल में 15 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से पथिराना ने 2 और मोईन अली ने 1 विकेट अपने नाम किया.