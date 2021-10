Why Cheteshwar Pujara is Trending After CSK Winning 4th IPL Title ? : आईपीएल 2021 के फाइनल में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने इयोन मोर्गन की कप्‍तानी वाली कोलकाता नाइटराइडर्स को हराकर अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता. ये जीत चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और महेंद्र सिंह धोनी दोनों के लिए ही बेहद अहम थी क्‍योंकि आईपीएल इतिहास में पहली बार चेन्‍नई पिछले सीजन के दौरान प्‍लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना पाई थी. इस वक्‍त सवाल ये भी बड़ा दिलचस्‍प है कि चेन्‍नई की जीत के बाद एकाएक सोशल मीडिया पर चेतेश्‍वर पुजारा क्‍यों ट्रेंड कर रहे हैं. आइये हम आपको इसके पीछे की पूरी कहनी बताते हैं. फैन्‍स बेहद हास्‍यास्‍पद अंदाज में इस वक्‍त पुजारा को ट्रोल कर रहे हैं.Also Read - CSK vs KKR, Live Score, IPL 2021 Final: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने जीता चौथा आईपीएल खिताब, 27 रन से कोलकाता को हराया

दरअसल, चेतेश्‍वर पुजारा को इस आईपीएल सीजन से पहले चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने चेतुश्‍वर पुजारा को बेस प्राइज पर अपने पाले में कर लिया था. भले ही पूरे सीजन में पुजारा एक भी मैच में मैदान में बल्‍लेबाजी करते हुए नजर नहीं आए हो लेकिन इसके बावजूद एक जीती हुई टीम का हिस्‍सा हैं. फैन्‍स मजे ले रहे हैं कि पुजारा के नाम एक आईपीएल खिताब है जबकि विराट कोहली इतने साल से आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद एक भी आईपीएल नहीं जीत पाए हैं. ट्विटर पर इस वक्‍त पुजारा को लेकर तरह-तरह के मीम बन रहे हैं. Also Read - IPL Winners List: MS Dhoni की कप्तानी में CSK ने जीता चौथा खिताब, जानिए सीजन-दर-सीजन किसने मारी बाजी?

Also Read - CSK vs KKR IPL 2021, Final: चेन्नई सुपर किंग्स का जलवा, MS Dhoni की कप्तानी में जीता चौथा खिताब

Cheteshwar Pujara is a IPL champion while Virat Kohli is not pic.twitter.com/mzGpPi4VY4

Kohli Dropped Pujara From Test Saying His Intent Was Not There. Now He Has An IPL Trophy Without Scoring A Run Whereas Kohli Is Trophyless. Karma. #IPLFinal #CSKvsKKR

— Babu Bhaiya (@Shahrcasm) October 15, 2021