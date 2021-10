चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के स्‍टार तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने बुधवार को पांजाब किंग्‍स के खिलाफ मैच के बाद मैदान में ही सगाई कर ली। उन्‍होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दर्शकदीर्घा में अंगूठी बदली। किसी फैन ने उम्‍मीद नहीं की होगी कि दीपक इस तरह आईपीएल मैच के दौरान दुबई क्रिकेट स्‍टेडियम में सगाई कर लेंगे।Also Read - IPL 2021 CSK vs PBKS Match Report and Highlights: KL Rahul की विस्फोटक पारी के दम पर जीता पंजाब

Deepak Chahar proposed to his partner after the match. Congratulations guys❤️💍😭 pic.twitter.com/OFdq33yUIv

