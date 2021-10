CSK vs PBKS IPL 2021, Chennai Super Kings vs Punjab Kings Live Score Updates: आईपीएल-2021 में 7 अक्टूबर को पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium, Dubai) में खेला जा रहा है, जहां माही एंड कंपनी प्लेऑफ की तैयारियों को परखने उतरेगी. अब तक 13 में से 9 मैच जीतकर सीएसके पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी है, जबकि पंजाब ने 13 में से महज 5 ही मुकाबले अपने नाम किए हैं. दोनों टीमों के बीच इस सीजन 16 अप्रैल को भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें चेन्नई ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी.Also Read - IPL 2021, RCB vs SRH: Mohammed Siraj ने टपकाया कैच, भड़क गए कप्तान Virat Kohli, देखें वीडियो

चेन्नई सुपर किंग्स: रितुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, अंबाती रायुडू, एमएस धोनी (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जोश हेजलवुड.

पंजाब किंग्स: केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), मयंक अग्रवाल, एडेन मार्करम, सरफराज खान, शाहरुख खान, मोइसेस हेनरिक्स, क्रिस जॉर्डन, हरप्रीत बराड़, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह.