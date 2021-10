CSK vs PBKS IPL 2021, Chennai Super Kings vs Punjab Kings: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच 7 अक्टूबर को सीजन का 53वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. सीएसके भले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुका है, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का बल्ला कुछ खास नहीं कर सका. अब धोनी ने आईपीएल से रिटारमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है.Also Read - CSK vs PBKS IPL 2021, Live Score Updates: पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

टॉस के वक्त महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, "आप मुझे अगले साल येलो रंग में देख सकते हैं, लेकिन क्या मैं सीएसके के लिए खेलूंगा? इसके आस-पास बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं. एक साधारण कारण यह है कि हमारे पास दो नई टीमें आ रही हैं. हम नहीं जानते कि हम कितने विदेशी, भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं."