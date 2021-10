DC vs CSK Dream11 Prediction, Delhi Capitals vs Chennai Super Kings Probable XI, Fantasy Playing Tips, Captain: दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच दुबई इंटरनेशन क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium, Dubai) में सीजन का 50वां मैच खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें प्लेऑफ की तैयारियां परखने उतरेंगी. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने टॉप-4 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली थी. इन दोनों टीमों ने इस सत्र 12 में से 9-9 मैच अपने नाम किए हैं.Also Read - IPL 2021, DC vs CSK Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

Dream11 IPL 2020 DC Probable XI – पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (कप्तान / विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, ललित यादव/अजिंक्य रहाणे, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, अवेश खान, एनरिक नॉर्त्जे. Also Read - IPL 2021, RCB vs PBKS: आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम, पंजाब को रोमांचक मुकाबले में हराया

Dream11 IPL 2020 CSK Probable XI – रितुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, एमएस धोनी (कप्तान / विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जोश हेजलवुड.

DC vs CSK Dream11 Playing XI

विकेटकीपर- रिषभ पंत

बल्लेबाज- शिखर धवन, फाफ डु प्लेसिस, अंबाती रायुडू, रितुराज गायकवाड़ (कप्तान), श्रेयस अय्यर.

ऑलराउंडर- मोईन अली, अक्षर पटेल (उप कप्तान).

गेंदबाज- रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, एनरिक नॉर्त्जे.

IPL 2021, DC vs CSK Full Squads:

Chennai Super Kings Full Squad: एमएस धोनी (कप्तान/विकेटकीपर), सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, केएम आसिफ, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, फाफ डु प्लेसिस, इमरान ताहिर, एन. जगदीसन, कर्ण शर्मा, लुंगी एनगिडी, मिशेल सेंटनर, रवींद्र जडेजा, रुतुराज गायकवाड़, शार्दुल शार्दुल, सैम करन, जोश हेजलवुड, आर. साई किशोर, रॉबिन उथप्पा, मोईन अली, कृष्णप्पा गौथम, चेतेश्वर पुजारा, एम हरिशंकर रेड्डी, के भगत वर्मा, सी हरि निशांत.

Delhi Capitals Full Squad: श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (कप्तान / विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, एनरिक नॉर्टजे, आर अश्विन, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, ललित यादव, प्रवीण दुबे, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, इशांत शर्मा, अवेश खान, स्टीव स्मिथ, उमेश यादव, रिपल पटेल, विष्णु विनोद, लुकमान मेरीवाला, कुलवंत खेजरोलिया, टॉम कुरेन, सैम बिलिंग्स, बेन ड्वारशुइस.