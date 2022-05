LIVE Indian Premier League 2022, DC vs LSG Live Score Updates : लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 1 मई को सीजन का 45वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाना है. दिल्ली ने अब तक 8 में से चार मैच अपने नाम किए हैं और ये टीम अंकतालिका में छठे पायदान पर मौजूद है, जबकि लखनऊ 9 में से 6 मुकाबले जीतकर तीसरे स्थान पर. ऐसे में दिल्ली के लिए आज का मुकाबला बेहद अहम रहेगा.Also Read - 'पुष्पा' स्टाइल में लड़कियों ने CSK को किया सपोर्ट, बोल्ड डांस से सोशल मीडिया पर लगाई आग, Video हो रहा Viral

दिल्ली कैपिटल्स उम्मीद करेगी किमैच में उसके बल्लेबाज पिछले मुकाबले की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करें, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स अपने कप्तान केएल राहुल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए बेताब होगी. दिल्ली की टीम के लिये कोविड-19 के मामले आने और 'नो-बॉल' विवाद से कुछ हफ्ते काफी मुश्किल रहे, लेकिन कप्तान रिषभ पंत और उनकी टीम ने इससे बाहर निकलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स पर चार विकेट से जीत दर्ज की है.

Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants Full Squads

Delhi Capitals Full Squad for IPL 2022: रिषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉर्त्जे, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, मुस्तफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अश्विन हैब्बर, सरफराज खान, कमलेश नागरकोटी, श्रीकर भरत, मंदीप सिंह, खलील अहमद, चेतन साकरिया, ललित यादव, रिपल पटेल, यश ढुल, रोमैन पॉवेल, प्रवीण दुबे, लुंगी नगिडी, टिम सेफर्ट, विकी ओस्तवाल. Also Read - IPL 2022 KKR vs RR Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देख सकेंगे केकेआर-राजस्थान का मुकाबला

Lucknow Super Giants Full Squad for IPL 2022: केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एविन लुईस, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, आयुष बडोनी, कुणाल पंड्या, दुष्मंथा चमीरा, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, अवेश खान, शाहबाज नदीम, मनन वोहरा, अंकित राजपूत, कृष्णप्पा गौतम, करण शर्मा, मयंक यादव.