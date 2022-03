DC vs MI Dream11 Team Prediction: आईपीएल (IPL 2022) की दूसरे मुकाबले में दिल्‍ली कैपिटल्‍स और मुंबई इंडियंस (Delhi Capitals vs Mumbai Indians) आमने सामने हैं. एक तरफ गुरु रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की टीम है जो पांच बार की चैंपियन है. वहीं, उनके सामने रिषभ पंत (Rishabh Pant) दिल्‍ली को पहला टाइटल दिलवाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. दिल्‍ली का प्रदर्शन बीते 3 सीजन के दौरान काफी शानदार रहा है. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि रिकी पोंटिंग की टीम में वो दम बड़ी से बड़ी टीम को धूल चटा सके. रोहित शर्मा के पास मुंबई में मुकाबला होने का होम एडवांटेज होने की बात कही जा रही थी लेकिन रोहित शर्मा पहले ही यह कह चुके हैं क‍ि टीम में शामिल अधिकांश नए खिलाड़ी यहां की पिच से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं. ऐसे में यह कहना गलत होगा कि उनके पास होम एडवांटेज है.Also Read - IPL 2022 DC vs MI Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देख सकेंगे आईपीएल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

मेरी ड्रीम11 टीम (DC vs MI, Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: पृथ्‍वी शॉ

उपकप्‍तान: रोहित शर्मा

बल्‍लेबाज: ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, टिम डेविड

विकेटकीपर: रिषभ पंत

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, चेतन सकारिया, जयदेव उनादकट

ऑलराउंडर: शार्दुल ठाकुर, कीरोन पोलार्ड

दिल्‍ली कैपिटल्‍स बनाम मुंबई इंडियंस संभावित-11 (DC vs MI Probable-XI)

मुंबई इंडियंस संभावित-11

रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, अनमोलप्रीत सिंह, टिम डेविड, कीरोन पोलार्ड, फैबियन एलन, जयदेव उनादकट, मयंक मारकंडे, टायमल मिल्स, जसप्रीत बुमराह

दिल्‍ली कैपिटल्‍स के संभावित-11

पृथ्वी शॉ, टिम सीफर्ट, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), मंदीप सिंह, रोवमैन पॉवेल, सरफराज खान / ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, चेतन सकारिया, खलील अहमद