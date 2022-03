Indian Premier League 2022, DC vs MI Score 2022 Live Score Updates : दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस (Delhi Capitals vs Mumbai Indians) की टीमें 27 मार्च से अपने अभियान की शुरुआत कर रही हैं. मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium, Mumbai) में सीजन का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं. एक ओर मुंबई (MI) अपना छठा खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, वहीं रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्तानी में दिल्ली (DC) पहली ट्रॉफी के तलाश में है.Also Read - IPL 2022, CSK vs KKR: आईपीएल मैच में नजर आई 'मिस्टी गर्ल', क्रिकेट फैंस का खींच लिया ध्यान

सभी प्रारूपों में भारत के नए कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की नेतृत्व क्षमता और तकनीकी कौशल से सभी वाकिफ हैं. अब देखना यह है कि बतौर कप्तान दिल्ली के लिए रिषभ पंत (Rishabh Pant) का प्रदर्शन कैसा रहता है जिन्हें भारत का भावी कप्तान माना जा रहा है. रोहित शर्मा पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह और ईशान किशन पारी का आगाज करेंगे. दिल्ली के गेंदबाजों को इसे लेकर सावधान रहना होगा.

Delhi Capitals vs Mumbai Indians Full Squads

Mumbai Indians Full Squad for IPL 2022: रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, कीरोन पोलार्ड, ईशान किशन, डेवाल्ड ब्रेविस, बासिल थम्पी, मुरुगन अश्विन, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कण्य, एन. तिलक वर्मा, संजय यादव, जोफ्रा आर्चर, डेनियल सैम्स, टायमल मिल्स, टिम डेविड, रिले मेरेडिथ, अनमोलप्रीत सिंह, अरशद खान, रमनदीप सिंह, राहुल बुद्धि, रितिक शौकीन, अर्जुन तेंदुलकर, आर्यन जुयाल, फैबियन एलन.

Delhi Capitals Full Squad for IPL 2022: रिषभ पंत, अक्षर पटेल), पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉर्त्जे, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, मुस्तफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अश्विन हैब्बर, सरफराज खान, कमलेश नागरकोटी, श्रीकर भरत, मंदीप सिंह, खलील अहमद, चेतन साकरिया, ललित यादव, रिपल पटेल, यश ढुल, रोमैन पॉवेल, प्रवीण दुबे, लुंगी नगिडी, टिम सेफर्ट, विकी ओस्तवाल.