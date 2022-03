Indian Premier League 2022, DC vs MI Score 2022 Live Score Updates : Live DC vs MI Score IPL 2022: आईपीएल 2022 के अपने पहले ही मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने मुंबई इंडियंस के जबडे से जीत को छीन लिया। एक वक्‍त पर ऐसा लग रहा था कि मुंबई की टीम पांच ओवर पहले ही मुकाबला अपने नाम कर लेगी लेकिन ललित यादव की 48 रन की पारी और अक्षर पटेल के बल्‍ले से आए 38 रन ने मैच का रुख पलट दिया। दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने 10 गेंद पहले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन की आतिशी पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान दिल्‍ली ने 72 रन पर ही आधी टीम को खो दिया था।Also Read - DC vs MI, IPL 2022 : ललित यादव-अक्षर पटेल की साझेदारी से दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया

इससे पहले ईशान किशन की 47 गेंदों पर नाबाद 81 रन की पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 के अपने पहले मैच के दौरान बड़ा लक्ष्‍य सेट किया था। कप्‍तान रोहित शर्मा ने भी अहम 32 गेंदों पर 41 रनों का योगदान दिया। यह मैच कुलदीप यादव के लिए भी बेहद खास है क्‍योंकि उन्‍होंने अपने चार ओवरों में 18 रन देकर तीन विकेट झटक लिए। इसके अलावा खलील अहमद को भी दो विकेट मिले। मुंबई के तिलक वर्मा ने 15 गेंदों पर 22 रन और टिम डेविड ने आठ गेंदों पर 12 रन बनाए। देखना यह है कि बतौर कप्तान दिल्ली के लिए रिषभ पंत (Rishabh Pant) का प्रदर्शन कैसा रहता है जिन्हें भारत का भावी कप्तान माना जा रहा है. रोहित शर्मा पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह और ईशान किशन पारी का आगाज करेंगे. दिल्ली के गेंदबाजों को इसे लेकर सावधान रहना होगा.