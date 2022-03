Indian Premier League 2022, DC vs MI Score 2022 Live Score Updates : दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस (Delhi Capitals vs Mumbai Indians) के बीच मैच से 27 मार्च को दोनों टीमों ने अपने आईपीएल अभियान की शुरुआत कर दी हैं. मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium, Mumbai) में सीजन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं. दिल्‍ली ने टॉस जीतकर रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया है. रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी बनी. एक ओर मुंबई (MI) अपना छठा खिताब जीतने के इरादे से उतरी है , वहीं रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्तानी में दिल्ली (DC) पहली ट्रॉफी के तलाश में है.Also Read - INDW vs SAW: वेस्‍टइंडीज की महिलाओं ने मनाया भारत की हार का जश्‍न, Watch Video

सभी प्रारूपों में भारत के नए कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की नेतृत्व क्षमता और तकनीकी कौशल से सभी वाकिफ हैं. अब देखना यह है कि बतौर कप्तान दिल्ली के लिए रिषभ पंत (Rishabh Pant) का प्रदर्शन कैसा रहता है जिन्हें भारत का भावी कप्तान माना जा रहा है. रोहित शर्मा पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह और ईशान किशन पारी का आगाज करेंगे. दिल्ली के गेंदबाजों को इसे लेकर सावधान रहना होगा.