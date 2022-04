Indian Premier League 2022, DC vs PBKS 2022 Dream11 Prediction: दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स (Delhi Capitals vs Punjab Kings) के बीच मुंबई स्थित ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium, Mumbai) में सीजन का 32वां मैच खेला जाना है. इस सीजन पंजाब ने अब तक 6 में से तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली 5 में से 3 मुकाबले गंवा चुकी है. दोनों टीमों के बीच अब तक 28 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें दिल्ली ने 13, जबकि पंजाब ने 15 मैच अपने नाम किए हैं.Also Read - DC vs PBKS Live Streaming IPL 2022: कितने बजे शुरू होगा दिल्ली-पंजाब मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Delhi Capitals vs Punjab Kings Probable XI:

Delhi Capitals Probable XI: पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, रॉवमैन पॉवेल, रिषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), सरफराज खान, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, एनरिक नॉर्त्जे.

Punjab Kings Probable XI: मयंक अग्रवाल (कप्तान), शिखर धवन, लियाम लिविंगस्टोन, जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), शाहरुख खान, ओडियन स्मिथ, राज बावा, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बराड़, कगिसो रबाडा, राहुल चाहर.

IPL 2022, DC vs PBKS Dream11 Team

विकेटकीपर: जॉनी बेयरस्टो

बल्लेबाज: मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ (कप्तान), शिखर धवन, सरफराज खान

ऑलराउंडर: लियाम लिविंगस्टोन (विकीपर), ललित यादव

गेंदबाज: कगिसो रबाडा, कुलदीप यादव, हरप्रीत बराड़, राहुल चाहर

DC vs PBKS Full Squads:

Delhi Capitals Full Squad for IPL 2022: रिषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉर्त्जे, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, मुस्तफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अश्विन हैब्बर, सरफराज खान, कमलेश नागरकोटी, श्रीकर भरत, मंदीप सिंह, खलील अहमद, चेतन साकरिया, ललित यादव, रिपल पटेल, यश ढुल, रोमैन पॉवेल, प्रवीण दुबे, लुंगी नगिडी, टिम सेफर्ट, विकी ओस्तवाल.

Punjab Kings Full Squad for IPL 2022: मयंक अग्रवाल (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिखर धवन, भानुका राजपक्षे, लियाम लिविंगस्टोन, शाहरुख खान, ओडियन स्मिथ, कगिसो रबाडा, राहुल चाहर, वैभव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह, जॉनी बेयरस्टो, बेनी हॉवेल, संदीप शर्मा, रिषि धवन , बलतेज सिंह, रितिक चटर्जी, प्रेरक मांकड़, ईशान पोरेल, अथर्व तायडे, प्रभसिमरन सिंह, हरप्रीत बराड़, अंश पटेल, राज बावा.