DC vs SRH, IPL 2021: सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बुधवार को यूएई में दिल्‍ली के खिलाफ अपनी दूसरी पारी के मैचों की शुरुआत करेगी. हैदराबाद को यूएई में राशिद खान से काफी उम्‍मीदे रहेंगी क्‍योंकि यहां की विकेट स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं. श्रीलंका के ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का मानना है कि राशिद खान आने वाले दिनों में काफी प्रभावी साबित होने वाले हैं.

मुरलीधरन आईपीएल में हैदराबाद की टीम से जुड़े हुए हैं. वो इस फ्रेंचाइजी के स्पिन गेंदबाजी विभाग के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि राशिद खान बल्लेबाजों को खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं देते हैं.

मुरलीधरन ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के शो ऑन द बॉल में राशिद की तारीफ की. उनसे पूछा गया था कि आईपीएल में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है. मुरली ने कहा, "राशिद तेज गति से गेंदबाजी करते हैं. बहुत कम बार आपको उनके खिलाफ आसानी से खेलने का मौका मिलता है. अगर वह छोटी गेंद भी डाले तो आप उस पर प्रहार नहीं कर सकते. अगर आप उनकी गुगली को हाथों से पढ़ने में चूके तो आप फंस जाओगे और यह उनकी खासियत है."

यह पूछे जाने पर कि क्या मुरलीधरन नेट्स में पीछे खड़े रहकर राशिद की गेंदों को पढ़ पाते हैं, उन्होंने कहा, “मैं अपनी पूरी जि़ंदगी में नंबर 10 और 11 का बल्लेबाज रहा हूं. मैं दूसरे गेंदबाजों को नहीं पढ़ पाता था तो मैं राशिद जैसे बढ़िया गेंदबाज को कैसे पढ़ पाऊंगा. उन्हें हाथ से पढ़ पाना बहुत कठिन है. कभी-कभी अच्छे भारतीय बल्लेबाज उनकी गेंदों को पढ़ लेते हैं लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता. विदेशी बल्लेबाज उनके सामने चकमा खा जाते हैं. अगर आप उनकी गेंद को पिच से पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत देर हो जाएगी.”

हैदराबाद की टीम आईपीएल 2021 की अंक तालिका में फिलहाल सात मैचों में एक जीत और छह हार के साथ दो अंक लेकर सबसे नीचे आठवें स्थान पर है. हैदराबाद का आईपीएल के इस सीजन के दूसरे चरण में सामना बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स से होगा.