Deepak Chahar Engagement: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने गुरुवार को गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज के साथ खुल्‍लम खुल्‍ला प्‍यार का इजहार कर दिया. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के मुख्‍य गेंदबाजों में शुमार दीपक ने पंजाब किंग्‍स के खिलाफ मैच के बाद दर्शकदीर्घा में जाकर कैमरे के सामने जया से सगाई की. वो घुटनो के बल बैठ गए और रिया की तरफ अंगूठी बढ़ाते हुए उन्‍हें सगाई करने के लिए प्रपोज किया. दीपक ने मैच के बाद अपने अपने जीवन के इस खास पल को लेकर प्रतिक्रिया दी.

दीपक चाहर ने ट्विटर पर सगाई की वीडियो पोस्‍ट करते हुए लिखा, "खास और जीवन के सबसे अच्‍छे पलों में से एक #लव" दीपक चाहर की सगाई का वीडियो पहले ही इस वक्‍त सोशल मीडिया पर तलका मचा रहा है. फैन्‍स जानना चाहते हैं कि आखिर जया भारद्वाज कौन हैं जिससे दीपक चाहर ने सगाई की है.

Special and one of the best moment of my life #love pic.twitter.com/jsCEhiAUZY

— Deepak chahar 🇮🇳 (@deepak_chahar9) October 7, 2021