IPL Auction 2022 Amit Mishra Unsold: आईपीएल 2022 (IPL 2022) के लिए शनिवार और रविवार को जब नीलामी के मंच पर खिलाड़ियों की बिसात बिछी तो फ्रैंचाइजियों के व्यवहारिक रवैये ने कइयों का दिल तोड़ दिया. इस बार सुरेश रैना (Suresh Raina) ही नहीं अमित मिश्रा (Amis Mishra) जैसे दिग्गज लेग स्पिनरों को भी कोई खरीददार नहीं मिला. अमित मिश्रा कई सालों से दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) का हिस्सा थे और उनके नाम इस लीग में एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन-तीन हैट्रिक हैं. इसके बावजूद इस सीनियर स्पिन गेंदबाज को आईपीएल ने अब चुका मान लिया है. हालांकि उनकी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल (Parth Jindal) ने नीलामी के बाद उन्हें ट्वीट कर अपनी टीम में वापस लाने का वादा किया है.

अमित मिश्रा के रिकॉर्ड की बात करें तो इस लीग में वह सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं, जिनके नाम 166 विकेट हैं और वह लसिथ मलिंगा (170) और ड्वेन ब्रावो (167*) से ही पीछे हैं. इसके अलावा इस लीग में सर्वाधिक तीन हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हैं. लेकिन इस बार नीलामी में जैसे ही उनका नाम सामने आया तो लीग की 10 फ्रैंचाइजियों में से किसी ने भी उनके नाम पर दिलचस्पी नहीं दिखाई.

इसका मतलव साफ है कि अब 39 वर्ष के हो चुके मिश्रा की उम्र उनके खेल पर हावी दिख रही है. मिश्रा गेंदबाजी में भले माहिर हों लेकिन वह बढ़ती उम्र के चलते फील्डिंग में पहले से सुस्त हुए हैं और बैटिंग में भी टीम के लिए कोई खास महत्व नहीं रखते. ऐसे में इस तेज तर्रार क्रिकेट के लिए आईपीएल टीमों ने उन पर दांव लगाना सही नहीं समझा. हालांकि नीलामी के बाद पार्थ जिंदल (Parth Jindal) ने उन्हें टीम में वापस लाने का वादा किया है.

To one of the @IPL greats @MishiAmit we @DelhiCapitals would like to salute everything you have done for us over all these years and would love to have you back at DC in whatever capacity you see fit as your insights would be most valuable. Mishy bhai DC is yours for life

