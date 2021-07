Dilip Kumar Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) का 7 जुलाई को निधन हो गया. वह 98 वर्ष के थे. दिलीप कुमार को मुंबई के सांस लेने में तकलीफ के बाद हिंदुजा अस्पताल (Hinduja Hospital, Mumbai) में भर्ती कराया गया था. दिलीप कुमार के निधन से ना सिर्फ बॉलीवुड जगत, बल्कि खेल जगत भी सदमे में है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने इस दुख की घड़ी में ट्वीट किया है.Also Read - Dilip kumar News: मुंबई 1993 बम धमाकों पर रिएक्शन के लिए जब एक पत्रकार ने किया था दिलीप कुमार को फोन, पढ़िए मजेदार किस्सा

शाहिद अफरीदी ने ट्वीट में लिखा, "वास्तव में हम अल्लाह के हैं और हमें अल्लाह के पास ही वापस जाना है. खैबर पख्तून-ख्वाह से लेकर मुंबई तक यूसुफ साहब के फैंस के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है. वह हमारे दिल में रहते हैं. सायरा बानो साहिबा के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं."

Indeed to Allah we belong and to Allah we shall return. A huge loss for Yousuf Khan sahib’s fans from KPK to Mumbai and across the globe. He lives on in our hearts. Deepest condolences to Saira Banu sahiba. #DilipKumar pic.twitter.com/T51NelBl6O

Also Read - Dilip Kumar Demise: PM Modi ने ऐसे दी दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि, Rahul Gandhi ने भी व्यक्त किया शोक

वहीं महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘‘भगवान दिलीप कुमार जी की आत्मा को शांति दे. आपकी तरह कभी कोई दूसरा नहीं होगा. भारतीय सिनेमा में आपका योगदान अद्वितीय है और आपकी कमी खलेगी. सायरा बानो जी और परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं.’’

Rest in Peace Dilip Kumar ji!

There will never be another like you.

Your contribution to Indian cinema is unparalleled and you’ll be missed dearly. My heartfelt condolences to Saira Banu ji & the family. 🙏🏼 pic.twitter.com/9yw80eTegZ

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 7, 2021