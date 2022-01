Dilruwan Perera announces retirement from international cricket: श्रीलंकाई क्रिकेटर दिलरुवान परेरा (Dilruwan Perera) ने तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. परेरा ने तीनों फॉर्मेट को छोड़ने की घोषणा करते हुए बताया कि वह घरेलू क्रिकेट में खेलते रहेंगे. दिलरुवान परेरा के फैसले को स्वीकार करते हुए श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.Also Read - Lasith Malinga को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, एक बार फिर जुड़ेंगे टीम के साथ

दिलरुवान परेरा ने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ कोलंबो में वनडे डेब्यू किया था. एकदिवसीय मैचों में, परेरा का औसत 31.46 था और उन्होंने इतने ही मैचों में 13 विकेट लिए, जबकि तीन टी20 आई में तीन विकेट झटके थे. Also Read - श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए डेविड वार्नर, मिशेल मार्श को आराम; कोच लैंगर को भी मिली छुट्टी

दिलरुवान परेरा ने 2014 में शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए. परेरा ने कुल मिलाकर 35.90 के औसत से अपने ऑफ-स्पिन के साथ 161 विकेट लिए, जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उनका आखिरी टेस्ट भी पिछले साल जनवरी में इसी स्थान पर था. Also Read - T20 World Cup 2022 Full schedule: फिर होगी भारत-पाकिस्तान के बीच 'हाई वोल्टेज भिड़ंत', यहां जानिए पूरा शेड्यूल

Dilruwan Perera, who represented the Sri Lanka National Team, announced his retirement from all forms of International Cricket with immediate effect.https://t.co/xp4dg5ylKI

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) January 26, 2022