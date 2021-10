Dinesh Karthik Become Father of Twin Boys: भारतीय टीम के सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) के घर में बेहद खास खुशियां आई हैं. दिनेश कार्तिक पिता बन गए हैं और उनके घर पर एक साथ दोहरी खुशियों का मौका आया है. कार्तिक की पत्नी और मशहूर स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal) ने जुड़वा बच्चो को जन्म दिया है. गुरुवार को इस कपल ने अपने-अपने टि्वटर हैंडल पर अपने फैन्स के साथ इस खबर का साझा कर सभी का दिल खुश कर दिया.Also Read - IPL 2022: इस बार Hardik Pandya को रिटेन नहीं करेगी मुंबई, Rohit Sharma और Jasprit Bumrah को चिंता नहीं

दिनेश कार्तिक और दिपिका पल्लीकल ने साल 2015 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी की थी. दिनेश कार्तिक और दीपिका ने फैन्स को बताया कि अब वह तीन से पांच हो गए हैं. दोनों ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर घर के पांचों सदस्यों की तस्वीर साझा की है. Also Read - Sourav Ganguly ने पद से दिया इस्तीफा, अचानक बड़ा फैसला लेकर सभी को हैरान किया

And just like that 3 became 5 🤍

Dipika and I have been blessed with two beautiful baby boys 👶

Kabir Pallikal Karthik

Zian Pallikal Karthik

and we could not be happier ❤️ pic.twitter.com/Rc2XqHvPzU

— DK (@DineshKarthik) October 28, 2021