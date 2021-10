England vs Australia Dream11 Team Prediction, T20 World Cup 2021: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में टूर्नामेंट का 26वां मैच खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें सुपर-12 में अपनी तीसरी जीत दर्ज करने उतरेंगी. दोनों टीमें अपने शुरुआती 2 मैच जीत चुकी हैं. ग्रुप-2 की अंकतालिका में इंग्लैंड +3.614 नेट रनरेट के साथ टॉप पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया +0.727 नेट रनरेट के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है.Also Read - ENG vs AUS Head to Head: टी20 में 19 बार हुआ इंग्‍लैंड-ऑस्‍ट्रेलिया का आमना-सामना, जानें किसका पलड़ा है भारी ?

ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा था लेकिन टीम ने श्रीलंका पर प्रभावशाली जीत दर्ज की. दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज और बांग्लादेश पर बड़ी जीत के साथ इस मैच में पहुंचेगी। इन दोनों मैचों में टीम को ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ा है. Also Read - ENG vs AUS Live Streaming: कब-कहां खेला जाएगा इंग्‍लैंड-ऑस्‍ट्रेलिया मुकाबला, मोबाइल पर कैसे देखें Live मैच ?

Suggested Playing XI for ENG vs AUS Dream11 Fantasy Cricket: Also Read - SA vs SL Dream11 Team Prediction: ड्रीम11 टीम में इस बल्‍लेबाज को चुना कप्‍तान तो हो जाओगे मालामाल

विकेटकीपर: जॉनी बेयरस्टो.

बल्लेबाज: जेसन रॉय, डेविड वॉर्नर, डेविड मलाना.

ऑलराउंडर: ग्लेन मैक्सवेल, मोइन अली, मिशेल मार्श.

गेंदबाज: आदिल राशिद (कप्तान), टाइमल मिल्स, मिशेल स्टार्क (उप कप्तान), एडम जांपा.

ENG vs AUS Probable XIs:

England Possible Playing XI: जेसन रॉय, जोस बटलर (विकेटकीपर), डेविड मलान, जॉनी बेयरस्टो, इयोन मोर्गन (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रिस वोक्स, क्रिस जॉर्डन, आदिल राशिद, टाइमल मिल्स.

Australia Possible Playing XI: डेविड वार्नर, एरोन फिंच (कप्तान), मिशेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेजलवुड.

ENG vs AUS Full Squads

ICC T20 World Cup, England Squad: इयोन मोर्गन (कप्तान), मोईन अली, जॉनी बेयरस्टो, सैम बिलिंग्स, जोस बटलर, टॉम कर्रन, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, टाइमल मिल्स, आदिल राशिद, जेसन रॉय, डेविड विली, क्रिस वोक्स, मार्क वुड.

ICC T20 World Cup, Australia Squad: आरोन फिंच (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिन्स (उपकप्तान), जोश हेजलवुड, जोश इंगलिस, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल स्वेपसन, मैथ्यू वेड, डेविड वॉर्नर, एडम जांपा.