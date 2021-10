ENG vs AUS Live Streaming: T20 World Cup 2021, England vs South Africa Match: टी20 विश्‍व कप 2021 के दूसरे मुकाबले में आज इंग्‍लैंड की टीम का सामना ऑस्‍ट्रेलिया से होने वाला है. दोनों ही टीमें इस वक्‍त अपने सभी दो मैच जीत चुकी हैं. हालांकि नेट रनरेट के आधार पर इंग्‍लैंड पहले स्‍थान पर है. आज जीतने वाली टीम के पास छह अंक हो जाएंगे और उसके लिए समीफाइनल में जगह लगभग पक्‍की हो जाएगी.Also Read - PAK vs NZ, Highlights, T20 World Cup 2021: हैरिस राउफ के 4 विकेट हॉल के बाद रिजवान-मलिक की शानदार बल्‍लेबाजी से जीता पाकिस्‍तान

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला कब खेला जाएगा ? Also Read - ENG vs BAN, Live Streaming: जाने कब और कहां देख सकेंगे इंग्‍लैंड-बांग्‍लादेश के बीच मुकाबला ?

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला 30 अक्‍टूबर, शनिवार को खेला जाएगा. Also Read - Live Streaming, PAK vs NZ: पाकिस्‍तान-न्‍यूजीलैंड मैच को मोबाइल पर कैसे देखें ? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला भारतीय समयानुसान शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप के मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप के मुकाबले में टॉस शाम सात बजे होगा.

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला टीवी पर किस चैनल पर आएगा ?

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में आएगा.

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप के मुकाबले को लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से मोबाइल पर किस तरह देखा जा सकता है ?

इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 विश्‍व कप के मुकाबले को लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से टीवी पर Disney Hotstar के माध्‍यम से देखा जा सकता है.